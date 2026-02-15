المنشآت الفندقية تهنئ وزير السياحة والآثار بتجديد ثقة القيادة السياسية

تتقدم غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة محمد أيوب بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمناسبة استمرار ثقة القيادة السياسية في سيادته، وتجديد تكليفه باستكمال مهام منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن تجديد الثقة يعكس تقدير القيادة السياسية للجهود المبذولة في دعم واستقرار القطاع السياحي، وما تحقق خلال الفترة الماضية من تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء والحركة السياحية، بما يعزز استكمال مسيرة التطوير وفق رؤية الدولة للنهوض بالصناعة السياحية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المرحلة المقبلة تمثل خطوة مهمة للبناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على زيادة الطاقة الفندقية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين بيئة الاستثمار السياحي، بما يدعم تنافسية المقصد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكدت غرفة المنشآت الفندقية استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار، في إطار السياسات العامة للدولة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

واختتمت الغرفة بيانها بالتمنيات لمعالي الوزير بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يخدم مصالح الصناعة السياحية ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.