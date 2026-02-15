قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بشير التابعي: مجلس الزمالك ياخد (صفر من عشرة) .. اعرف الأسباب
ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب
ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنشآت الفندقية تهنئ وزير السياحة والآثار بتجديد ثقة القيادة السياسية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

تتقدم غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة محمد أيوب بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمناسبة استمرار ثقة القيادة السياسية في سيادته، وتجديد تكليفه باستكمال مهام منصبه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن تجديد الثقة يعكس تقدير القيادة السياسية للجهود المبذولة في دعم واستقرار القطاع السياحي، وما تحقق خلال الفترة الماضية من تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء والحركة السياحية، بما يعزز استكمال مسيرة التطوير وفق رؤية الدولة للنهوض بالصناعة السياحية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المرحلة المقبلة تمثل خطوة مهمة للبناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على زيادة الطاقة الفندقية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين بيئة الاستثمار السياحي، بما يدعم تنافسية المقصد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكدت غرفة المنشآت الفندقية استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار، في إطار السياسات العامة للدولة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

واختتمت الغرفة بيانها بالتمنيات لمعالي الوزير بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يخدم مصالح الصناعة السياحية ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

غرفة المنشآت الفندقية المنشآت الفندقية محمد أيوب وزير السياحة والآثار السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

القبض على طفل حاول بيع منتجات للسائحين بالبحر الأحمر دون مضايقتهم

تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

ترشيحاتنا

هشام

هشام عز العرب: إقبال متزايد على بيع الدولار مع تراجعه عالميا

حقيقة زيادة المعاشات في مارس 2026

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

فرص عمل

وظائف خالية ببنك مصر 2026.. قدم الآن

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد