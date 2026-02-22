تارا عبود تأسر قلب فخر الدلتا

من النظرة الأولى، تأسر تارا (تارا عبود) قلب فخر (أحمد رمزي) عندما يراها في مكتبها تتحرك بحيوية وخفة على أنغام المزيكا، فهل نحن نشهد بداية قصة حب جميلة؟.

في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل فخر الدلتا، داخل مكتبها في شركة شلبي مأمون، تتحرك تارا بخفة وتتراقص على أنغام الموسيقى وهي محاطة بكتابات كثيرة على الجدران والشبابيك حولها، وفي تلك اللحظة يراها محمد صلاح فخر، فيتوقف به الزمن.



تلاحظ تارا وجوده، فترحّب به في مكتبها بينما يقف هو دون التفوه بكلمة، لكن نرى على وجهه مشاعر الإعجاب التام، ونرى أيضًا من وجه تارا أنها تفهم ما يحدث. ينشأ بينهما حديث قصير ويسألها فخر عن تلك الكتابات فتخبره أنهم من صنعها، وهو ما يزيد إعجابه بها.



تشكر تارا مجاملة فخر لعملها، وبدوره يقوم الأخير بمحاولة إطالة الحديث بينهما لكنه يفشل من كثرة خجله، ويبدو أننا على وشك أن نرى قصة حب غير تقليدية.



فخر الدلتا مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة أحمد رمزي وتارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو ريّة وعلي السبع وأحمد عصام السيد ويرصد رحلة شاب من الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثاً عن ذاته وفرصته الحقيقية.