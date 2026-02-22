وزيرة الثقافة تبحث مع عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز إطلاق كرنفال «بهجة وبسمة» بالقرى والنجوع

التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بالفنانة الدكتورة نسمة عبد العزيز، عازفة الماريمبا، حيث ناقش اللقاء إطلاق كرنفال «بهجة وبسمة»، الذي يهدف إلى تقديم تجربة فنية وثقافية فريدة من نوعها في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لوزارة الثقافة الهادف إلى دعم الفنون الجادة ونشر الإبداع في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخلق فرصًا للتفاعل المباشر بين الجمهور والفن.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية دعم المواهب المتميزة وتشجيع المشاريع التي تعتمد على الابتكار والتجارب التفاعلية، مؤكدة حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح التجربة وتحقيق أهدافها.

من جانبها، أعربت الفنانة نسمة عبد العزيز عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الثقافة، التي تعتبرها بيتها الأول، مؤكدة أن كرنفال «بهجة وبسمة» يسعى إلى تقديم عروض موسيقية تفاعلية تمزج بين الأصالة والمعاصرة، وتستهدف مختلف الفئات العمرية.