الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
رياضة

رونالدو يفجر مفاجأة حول رحيله عن النصر السعودي

رونالدو
رونالدو
محمد بدران   -  
يارا أمين

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق فوز عريض على الحزم بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، بعدما سجل هدفين في اللقاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحسم الأسطورة رونالدو مهاجم النصر الجدل بشأن أنباء رحيله عن الدوري السعودي وقال في تصريحات تلفزيونية : "أنا أنتمي للسعودية وأريد الاستمرار هنا دولة رحبت بي وبأسرتي وبأصدقائي، أنا سعيد هنا وأريد الاستمرار".

كانت تكهنات صحفية قد انتشرت خلال الفترة الماضية بأن كريستيانو رونالدو قد يرحل عن الدوري السعودي بعد دخوله في أزمة مع صندوق الاستثمارات وإدارة ناديه بسبب عدم دعم الفريق بالصفقات المطلوبة في يناير الماضي.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع النصر السعودي حتى يونيو 2027، ووصل البرتغالي لهدفه رقم 964 ويواصل سعيه للوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته حيث يحتاج لإحراز 36 هدفًا إضافية.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 500 منذ بلوغه سن الثلاثين من عمره أمس، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ كرة القدم أن وصل لهذا العدد منذ بلوغه هذا العمر.

كريستيانو رونالدو رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي كريستيانو

