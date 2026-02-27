زيزو في أحدث ظهور رفقة ياسر جلال.. شاهد

شارك أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر زيزو رفقة الفنان ياسر جلال، عقب ظهوره الاخير في برنامج “رامز ليفل الوحش”.

وقررت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة تأجيل البت في شكاوي نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي إلي ما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

ويطالب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بالحصول على 82 مليون جنيه فيما يطلب نادي الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه.

واستقرت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة علي اتخاذ القرار النهائي في شكاوي زيزو ونادي الزمالك وإسدال الستار على هذه القضية عقب الانتهاء من جلسات الاستماع.