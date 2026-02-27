قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
زيزو في أحدث ظهور رفقة ياسر جلال.. شاهد

سارة عبد الله

شارك أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر زيزو رفقة الفنان ياسر جلال، عقب ظهوره الاخير في برنامج “رامز ليفل الوحش”.

وقررت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة تأجيل البت في شكاوي نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي إلي ما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

ويطالب أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بالحصول على 82 مليون جنيه فيما يطلب نادي الزمالك الحصول على 20 مليون جنيه.

واستقرت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة علي اتخاذ القرار النهائي في شكاوي زيزو ونادي الزمالك وإسدال الستار على هذه القضية عقب الانتهاء من جلسات الاستماع.

