محافظ الغربية يشيد بتطوير شارع اليسر بقرية محلة مرحوم بجهود الأهالي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال التطوير والتجميل التي شهدها شارع اليسر بقرية محله مرحوم بمركز طنطا، في خطوة نموذجية تعكس قوة التكاتف المجتمعي وروح الانتماء لدى الأهالي.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد المحافظ بما بذله سكان الشارع من جهد متميز، مؤكدًا أن مشاركتهم الفاعلة في رفع كفاءة شارعهم تجسّد نموذجًا حيًا للعمل الجماعي، داعيًا باقي المواطنين في مراكز ومدن المحافظة إلى الاحتذاء بمبادرتهم والمساهمة في تحسين المظهر العام لشوارعهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وشملت أعمال التطوير التي نفذها الأهالي تنظيف الشارع بشكل كامل، وتركيب بلاط إنترلوك لتسهيل حركة المرور والمشاة، وصيانة ودهان أعمدة الإنارة، وتشجير جانبي الشارع لإضفاء طابع جمالي وحضاري، كما تم رفع أغطية الصرف الصحي وإعادة تأهيلها لضمان سلامة البيئة والصحة العامة.

وأكد المحافظ أن المشاركة المجتمعية تمثل الركيزة الأساسية في تحسين جودة الحياة بالمحافظة، مشيدًا بروح التعاون بين الأهالي والجهات التنفيذية، والتي أسهمت في تحويل الشارع إلى نموذج مشرف يُحتذى به.

تحسين خدمات المواطنين

ودعا المحافظ باقي سكان القرى والشوارع إلى تبني مثل هذه المبادرات والمشاركة الفاعلة في أعمال النظافة والتجميل، مؤكدًا دعم المحافظة لكل جهد يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة العمرانية بما يليق بسكان محافظة الغربية.