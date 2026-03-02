قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
محافظات

محافظ الغربية يشيد بتطوير شارع اليسر بقرية محلة مرحوم بجهود الأهالي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال التطوير والتجميل التي شهدها شارع اليسر بقرية محله مرحوم بمركز طنطا، في خطوة نموذجية تعكس قوة التكاتف المجتمعي وروح الانتماء لدى الأهالي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشاد المحافظ بما بذله سكان الشارع من جهد متميز، مؤكدًا أن مشاركتهم الفاعلة في رفع كفاءة شارعهم تجسّد نموذجًا حيًا للعمل الجماعي، داعيًا باقي المواطنين في مراكز ومدن المحافظة إلى الاحتذاء بمبادرتهم والمساهمة في تحسين المظهر العام لشوارعهم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشملت أعمال التطوير التي نفذها الأهالي تنظيف الشارع بشكل كامل، وتركيب بلاط إنترلوك لتسهيل حركة المرور والمشاة، وصيانة ودهان أعمدة الإنارة، وتشجير جانبي الشارع لإضفاء طابع جمالي وحضاري، كما تم رفع أغطية الصرف الصحي وإعادة تأهيلها لضمان سلامة البيئة والصحة العامة.

وأكد المحافظ أن المشاركة المجتمعية تمثل الركيزة الأساسية في تحسين جودة الحياة بالمحافظة، مشيدًا بروح التعاون بين الأهالي والجهات التنفيذية، والتي أسهمت في تحويل الشارع إلى نموذج مشرف يُحتذى به.

تحسين خدمات المواطنين 

ودعا المحافظ باقي سكان القرى والشوارع إلى تبني مثل هذه المبادرات والمشاركة الفاعلة في أعمال النظافة والتجميل، مؤكدًا دعم المحافظة لكل جهد يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة العمرانية بما يليق بسكان محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

رابطة المراقبة الجوية

في أجواء أسرية.. أول إفطار جماعي لرابطة ضباط المراقبة الجوية

عمرو أديب

عمرو أديب : مصر لن تعاني اقتصاديا.. وقفزة الدولار مؤقتة

الأنبا اثناسيوس

الأنبا أثناسيوس يتفقد كنيسة السمائيين بالأميرية ويدشن أواني المذبح

بالصور

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

