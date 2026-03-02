قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أول قرار من النيابة ضد رامز جلال بشأن حلقة الفنانة أسماء جلال

كتب محمد عبدالله :

أفاد مكتب الفنانة أسماء جلال أنه عقب متابعة حلقة من برنامج ترفيهي عُرض خلال شهر رمضان، تم تفريغ الحلقة بالكامل ومراجعتها قانونيًا وفقًا لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام.

وكشف الفحص أن الحلقة تضمنت عبارات سب وإهانات شخصية متكررة، وتعليقات ذات طابع تنمري وإيحاءات جنسية مرتبطة بالجسد، وطرح أسئلة عن الحياة الخاصة تحت ضغط نفسي ومعنوي، بما يخرج عن نطاق المزاح الترفيهي ويشكل أركان أفعال يعاقب عليها القانون، وذلك وفقًا لما ورد في عريضة البلاغ المقدمة للنائب العام.

وعلى ضوء ذلك، تقدم المكتب ببلاغ قُيد برقم طلب 20009 وعريضة رقم 1576794، وقد قرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المكتب أن الموافقة على المشاركة في برنامج مفاجآت أو مقالب لا تعني الموافقة على الإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة أو السمعة، وأن أي إقرار بعدم التقاضي لا يمتد للأفعال التي يجرمها القانون ولا يمنع تحريك الدعوى الجنائية.

وشددت الفنانة على احترامها الكامل للأعمال الترفيهية وصناع الإعلام، مؤكدة أن اللجوء للإجراءات القانونية يهدف إلى حماية الحدود المهنية والإنسانية في العمل الإعلامي، دون المساس بالعمل الفني أو القناة أو جهة الإنتاج، وإنما فيما ورد بالحلقة محل الفحص.

وعلى ضوء ذلك تقدم المكتب ببلاغ إلى مكتب المستشار النائب العام قُيد برقم طلب (20009) وبرقم عريضة (1576794)، وقد قرر النائب العام إحالته إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ شئونها.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

إيران

السفارة الأمريكية في الأردن: جميع موظفي السفارة غادروا مؤقتا بسبب وجود تهديد

هشام يكن

الجوهري أنصفني.. هشام يكن يكشف حقيقة سحب شارة المنتخب من شوبير

هشام يكن

هشام يكن: الزمالك يمر بظروف مالية صعبة.. ورموز النادي حاولوا تقديم الدعم قدر المستطاع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

