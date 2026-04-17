فتحي سند عن الخبير الأجنبي للحكام: ازدواجية واضحة.. والمؤيدون أول المنتقدين

أثار الناقد الرياضي فتحي سند، الجدل حول لجنة الحكام، مؤكدًا وجود ازدواجية واضحة في مواقف البعض تجاه فكرة الاستعانة بخبير أجنبي.

وقال فتحي سند عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “الناس اللي كانت بتطالب بتعيين خبير أجنبي للجنة الحكام، واجتماعات وبيانات وإصرار ويقولك رئيس اللجنة المصري مش نافع .. هم نفسهم اللي مش عاجبهم أوسكار دلوقتي .. معنى كده إن الناس اللي بتطالب بخبير أجنبي بتبقى عايزاه على مزاجها، لو هيمشي الحال اوكي، ما يمشيش الحال يقلبوا عليه ويبقي مش علي قد المستوي.. طب دا كلام؟!!”.

من جانب آخر، وجَه الحكم الدولي السابق محمد عادل ، انتقادات لاذعة إلى الكولومبي أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ، وذلك بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، و الاعتراضات المستمرة من الأندية.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :أخطاء التحكيم هذا الموسم في الدوري الممتاز "كارثية بكل المقاييس"، والدليل على ذلك أن أندية الدوري أصدرت 31 بياناً حتى الآن اعتراضاً على الأخطاء التحكيمية.