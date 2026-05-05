إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمته لمواجهة بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025–2026.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي :

حراسة المرمى: سوفانوف - ريناتو مارين - أرثر فينود - بلال لوروندون.

الدفاع: لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - إيليا زابارني - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديز - ويليان باتشو.

الوسط: فابيان رويز - فيتينا - وارن زائير إيمري - جواو نيفيز - لي كانج إن - سيني مايولو، درو.

الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - خفيتشا كفاراتسخيليا - جونزالو راموس - ديزيريه دوي.

كان الفريق الباريسي قد حسم لقاء الذهاب بنتيجة 5-4، ليضع قدمًا في النهائي قبل موقعة الإياب الحاسمة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تقام المباراة غدا الأربعاء 6 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تُنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.