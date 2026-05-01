صاحب أصول مصرية جزائرية .. ريان أبو الناي مرشح للظهور الأول مع باريس سان جيرمان

استدعى لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بعض اللاعبين الشبان قبل مواجهة لوريان المقررة غدًا السبت في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ المقررة الأربعاء المقبل في ألمانيا بدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" فإن تدريبات باريس سان جيرمان شهدت مشاركة بعض اللاعبين الصاعدين، من بينهم ريان أبو الناي لاعب وسط فريق الشباب صاحب الأصول المصرية والجزائرية.

ويبلغ أبو الناي 18 عامًا وهو مولود في العاصمة الفرنسية من أب مصري وأم جزائرية لها أصول مغربية.

ولم يمثّل أبو الناي حتى الآن أي منتخب، وبدأ رحلته مع فريق درانسي المغمور في الدرجة الخامسة بفرنسا.

ولمعت موهبة أبو الناي مع فريقه درانسي بالدوري الفرنسي تحت 17 عامًا بعدما سجل 14 هدفًا ليخطف أنظار مسؤولي باريس سان جيرمان الذين تعاقدوا معه عام 2024.

وشارك اللاعب هذا الموسم في 15 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفًا وتم تصعيده لفريق الرديف بنادي باريس سان جيرمان، كما بات مرشحًا للظهور مع الفريق الأول أمام لوريان لخوض أول مباراة مع الفريق الباريسي.