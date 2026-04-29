مدرب بايرن ميونخ يطالب بدعم جماهيري كامل أمام باريس سان جيرمان

أكد فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ ، أن الدعم الجماهيري سيكون عاملًا حاسمًا في المباراة المقبلة أمام باريس سان جيرمان، مطالبًا جماهير فريقه بتوفير أقصى درجات الحضور والحماس داخل المدرجات.

وقال كومباني فى تصريحات تلفزيونية" إن أي مشجع يشعر بالإرهاق أو عدم القدرة على الحضور يوم المباراة، يُفضل أن يبقى في منزله ويمنح تذكرته لشخص أكثر حماسًا، من أجل دعم الفريق في ملعب أليانز أرينا وتحويله إلى “حصن” للفريق.

وشدد المدير الفني على أن الفريق بحاجة إلى دعم جماهيري يصل إلى 75 ألف مشجع، مؤكدًا أن الهدف هو الفوز بالمباراة وتحقيق أقصى استفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر مواجهة الذهاب بنتيجة 5-4 أمام باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة وأهدافًا عديدة.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا، حيث يحتاج بايرن ميونيخ إلى الفوز بفارق هدفين للتأهل مباشرة إلى النهائي، أو بهدف واحد على الأقل لفرض نتيجة التعادل في مجموع المباراتين واللجوء إلى سيناريوهات إضافية.