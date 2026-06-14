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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: حزب الله يشن هجومًا بمسيرات على مواقع عسكرية في رأس الناقورة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق عددًا من الطائرات المسيرة باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة رأس الناقورة على الحدود مع لبنان.

القاهرة الإخبارية تنقل النبأ العاجل

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عن الإعلام الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مواقع عسكرية في رأس الناقورة، دون الإعلان عن حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الهجوم.

تصاعد التوتر على الحدود

ويأتي الهجوم في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة خلال الفترة الحالية.

ترقب للرد الإسرائيلي

وتسود حالة من الترقب بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي على الهجوم، في وقت تتابع فيه الأوساط الإقليمية والدولية تطورات الأوضاع الأمنية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

إسرائيلي مواقع عسكرية إسرائيلية إسرائيل

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