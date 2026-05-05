الأهلي يتقدم علي إنبي بهدفين نظيفين في شوط المباراة الأول

إنتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي، بتقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين عن طريق حسين الشحات وأحمد سيد زيزو.

وكاد إنبي ان يقلص الفارق في نهاية الشوط الأول بعد إحتساب حكم المباراة لركلة جزاء بعد عرقلة كوكا لمحمود كهربا.

ولكن بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى ركلة الجزاء بداعي وجود خطأ على محمد شريف لاعب إنبي.

نجح أحمد سيد زيزوـ في إضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمي إنبي في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد إحتساب الحكم لركلة جزاء بعد إعاقة حسين الشحات.

نجح حسين الشحات لاعب الاهلي في إحراز الهدف الأول في مرمي إنبي عن طريق تمريرة من زيزو في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي يس توروب، عن تشكيل الفريق لمواجهة انبي اليوم في بطولة الدوري ضمن مرحلة التتويج.



تشكيل الأهلي لمباراة إنبي



حراسة المرمى :مصطفى شوبير.

خط الدفاع :بيكهام – ياسين مرعي – هادي رياض – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.

الهجوم : طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي.

وتذاع المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد القاهرة الدولي

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 47 نقطة.

بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.