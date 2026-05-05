سيراميكا كليوباترا يفتتح التهديف أمام بيراميدز في الشوط الأول

احرز سيراميكا كليوباترا الهدف الاول في شباك بيراميدز من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد هئية قناة السويس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 30، انطلاقة عن طريق أيمن سعد موكا على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد رضا بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - چاستيس ارثر - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم:.فخري لاكاي.