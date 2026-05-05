أحمد موسى يتغنى بهدفي الأهلي في إنبي وهدف سيراميكا كليوباترا في بيراميدز

تغنى الإعلامي أحمد موسى، بهدفي النادي الأهلي في نادي إنبي في بطولة الدوري العام، وهدف نادي سيراميكا كليوباترا في نادي بيراميدز في بطولة الدوري العام والمقامة حالياً.

أكد أحمد موسى أن اليوم يشهد 3 مباريات هي: الأهلي وإنبي، وسموحة والزمالك، وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، مشيرًا إلى أن جمهور الأهلي يتمنى فوز الأهلي وخسارة الزمالك وبيراميدز، بينما جمهور الزمالك يتمنى فوز الزمالك، مع تهنئة أي فريق يفوز في باقي المباريات.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "العيون كلها على الماتشات دي، ووارد سيراميكا كليوباترا أنه يعملها بجد ويفوز برغم أن بيراميدز قوي".

وأضاف: "مباراة الأهلي وإنبي ستكون صعبة، إنبي فريق محترم ومش سهل، ومباراة سموحة والزمالك سهلة، وإمام عاشور من أحد مفاتيح النادي الأهلي".

وأوضح: "الميزة النهارده أن الـ 3 ماتشات بيلعبوا في وقت واحد، والـ 3 ماتشات دول عنوانهم أخدم نفسك بنفسك، ومش مضمون نتيجة أي ماتش، وسموحة والزمالك ممكن الزمالك يفوز، وسيراميكا كليوباترا محترم جدا وهيكون قوي جدا النهارده لأنه عايز يلعب في الكونفدرالية".

وتابع: "مباراة سيراميكا كليوباترا فريق محترم جدا وتصدروا الدوري لعدة أسابيع، والـ 3 ماتشات مازالوا صفر صفر حتى الآن، وبيتم نقل المباريات الـ 3 على الهواء مباشرة للشفافية، والنهارده قد يحسم بطل الدوري، والزمالك لعب موسم كويس".