تراجع 55 جنيهًا.. أخر تحديث لأسعار الذهب في الصاغة

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 5-5-2026؛ على مستوي محلات الصاغة المصرية بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

الذهب يتراجع

وهوي سعر جرام الذهب مقدار 55 جنيها في المتوسط منذ أول الأسبوع الجاري.

أخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط ليصل لـ 6910 جنيهًأ.

سعر عيار 24

سجل أكبر سعر عيار عيار 24 الأكبر قيمة 7897 جنيهًا للشراء و 7840 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7239 جنيهًا للشراء و 7186 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6910 جنيهًا للشراء و 6860 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط 5922 جنيهًا للشراء و 5880 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.28 ألف جنيهاً للشراء و 54.88 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 5476 دولار للشراء و 4575 دولار للبيع.