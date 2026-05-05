دعم الشباب والتمكين الاقتصادي بمركز شباب كلابشة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن تطوير الأنشطة الشبابية يأتي ضمن رؤية أسوان 2040 وتماشياً مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف اكتشاف المواهب وصقل قدرات الجيل الصاعد.

2. تطوير البنية التحتية الرياضية

تفقد المحافظ إمكانيات المركز (المقام على مساحة 6485 م²)، والذي يضم ملعباً قانونياً مجهزاً، ووجّه بضرورة الاستغلال الأمثل لهذه المنشآت لزيادة أعداد الممارسين للرياضة من النشء والشباب.

3. تمكين المرأة وتسويق المنتجات

شدد المهندس عمرو لاشين على أهمية الأنشطة النسائية بالمركز، خاصة المشغولات اليدوية، ووجه بضرورة توفير آليات لتسويقها لضمان تحقيق عائد اقتصادي يدعم التمكين الاجتماعي للمرأة بمراكز نصر النوبة وكلابشة.

4. التواجد الميدانى والتكريم

شهدت الجولة مرافقة القيادات التنفيذية لمتابعة سير العمل ميدانياً، وانتهت بإهداء مجلس إدارة المركز درعاً تذكارياً للمحافظ تقديراً لدعمه المستمر لقطاع الشباب والرياضة.

الهدف من الزيارة: تعزيز دور مراكز الشباب كمنارات تربوية ورياضية تساهم في التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في طاقات الشباب والمرأة.