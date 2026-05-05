أسوان تفتتح مستشفى العظام وتطلق حزمة تطويرات طبية جديدة ضمن رؤية 2040

شهدت محافظة أسوان سلسلة من المشروعات في القطاع الصحى وذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر ، وضمن الجهود المكثفة لدعم وتطوير المنظومة الصحية بكافة أنحاء المحافظة ، لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن أبرز هذه المشروعات الصحية ، مستشفى العظام التى قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإفتتاحها منذ أيام ، لتضاف إلى باقى مستشفيات أسوان الجامعى .

وقد تم إنشاء مستشفى العظام لتضم 26 سريراً ، و3 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يسهم فى تقديم خدمات علاجية متقدمة فى تخصص العظام، من خلال فريق طبى متميز يضم نحو 40 طبيباً ، بالإضافة إلى أطقم التمريض.

وفى نفس السياق تم إفتتاح قسم الأنف والأذن والحنجرة، والذى يضم أحدث وحدة للسمعيات، والتي تقدم خدمات طبية متكاملة في هذا التخصص، فضلًا عن إفتتاح المعمل الباثولوجي المجهز بأحدث التقنيات لضمان دقة التحاليل وخدمة المرضى بكفاءة عالية.

وبالتوازى تم إفتتاح المطعم المركزي، الذي يقدم الوجبات الغذائية للمرضى داخل الأقسام المختلفة، بالإضافة إلى الأطباء وهيئة التمريض بواقع 1300 وجبة يومياً بما يساهم في تحسين بيئة العمل والرعاية الصحية المقدمة.

وتعكس هذه الإفتتاحات حرص محافظة أسوان على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، بما يتكامل مع ملحمة التطوير التى شهدتها المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وهو ما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطن الأسوانى .