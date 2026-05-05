وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز الشراكة الإستراتيجية في قطاع البترول والغاز

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع محمد عرقاب وزير الدولة وزير المحروقات بالجمهورية الجزائرية، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع البترول والغاز.

جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية للجزائر وعقب التوقيع علي اتفاقيات التعاون المشترك، بحضور السفير عبداللطيف اللايح سفير مصر بالجزائر وكبار المسئولين من الجانبين.

وأكد الوزيران حرص مصر والجزائر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة إلى آفاق أوسع، استناداً إلى العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وفي ظل ما تحظى به العلاقات المصرية الجزائرية من دعم ورعاية من الرئيسين عبد الفتاح السيسي و عبد المجيد تبون، وبما يعكس عمق التضامن بين مصر والجزائر، ويفتح المجال أمام تعاون أوسع يحقق المنفعة المشتركة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الزيارة شهدت خطوات عملية وهامة على طريق تعزيز الشراكة بين مصر والجزائر في قطاع البترول والغاز من خلال التعاون التجاري الاستراتيجي أو مشاركة شركة بتروجت المصرية في تنفيذ أعمال مشروع هام بحقول الغاز الجزائرية ، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا وإعدادًا مشتركًا علي اعلي مستوي مع أخيه الوزير محمد عرقاب وفرق العمل من الجانبين، للوصول إلى خطوات تنفيذية بما يتيح الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

وأضاف الوزير أن الجزائر شريك مهم لمصر، وأن العلاقات الأخوية بين البلدين توفر قاعدة قوية لبناء شراكات أوسع في مجالات النفط والغاز، سواء على مستوى التعاون التجاري أو تنفيذ المشروعات أو تبادل الخبرات الفنية.

وأشار بدوي إلى أن شركة بتروجت نموذج مشرف وخير سفير لمصر بالجزائر والدول التي تعمل بها ، معربًا عن تطلعه إلى زيادة تواجد ومشاركة مختلف الشركات البترولية المصرية بالجزائر خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ المزيد من مشروعات البترول والغاز بالقطاع النفطي الجزائري.

واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين، لترجمة الرؤى والمقترحات التي تم بحثها إلى شراكات فعلية وخطوات جديدة على أرض الواقع، بما يدعم التكامل والشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في قطاع الطاقة .