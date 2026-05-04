وزير البترول يتابع تنفيذ مشروع المجمع المتكامل للأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بالسخنة

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المجمع المتكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، الذي يعتمد على استغلال خام الفوسفات المصري، وذلك في ضوء توقيع عقد إقامة المشروع مؤخرًا بمنطقة السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه إلى مشروعات صناعية تحقق قيمة مضافة، سواء عبر الشراكة مع القطاع الخاص الوطني أو من خلال التعاون مع شركاء دوليين، بما يسهم في توطين الصناعات، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وفتح آفاق أوسع لتصدير منتجات نهائية ذات عائد اقتصادي مرتفع، بدلًا من تصدير الخام.

تسريع وتيرة تنفيذ المشروع

ومن جانبه أشار المهندس مصطفى الجبلي إلى أن الشركة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني مكثف، مؤكدًا حرصها على إنجازه في أقرب وقت ممكن، ومشيدًا في الوقت ذاته بالتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في دعم مشروعات تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتورة نهلة عبد السلام الجبلي، عضو مجلس إدارة شركة «فيركيم مصر للأسمدة»، والمهندس أحمد يسري، الرئيس التنفيذي لشركة النيل فيركيم للأسمدة.