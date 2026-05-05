حسام وإبراهيم حسن يشاركان في اجتماع فيفا لتعديلات التحكيم

شارك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر في الاجتماع الخاص بمناقشة تعديلات التحكيم، التي ستطرأ على اللعبة خلال بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ المقام بأمريكا وكندا والمكسيك.

وأقيم الاجتماع، عبر تقنية " زووم " بمشاركة جميع المنتخبات، المشاركة في بطولة كأس العالم، وألقي المحاضرة التحكيمية، بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة لمونديال كأس العالم والتي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.