قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شباب برشلونة يسجل الهدف الأول في مرمى ريال مدريد بنهائي كأس الأبطال
وزير الخارجية: الاتفاق الأمريكي الإيراني يجب أن يراعي شواغل جميع الأطراف
غرفة المنشآت الفندقية: إشغال سياحي يقترب من 100% مع عيد الأضحى
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى
غدا يوم التروية.. الحجاج يؤدون 4 أعمال.. سر تسمية 8 ذي الحجة بذلك.. وحكم تركه والذهاب إلى عرفة مباشرة
بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب
الدقهلية: 1272 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج
محافظ القاهرة يشدد على توفير البوتاجاز والمواد البترولية بكميات كافية خلال العيد
نائب رئيس حزب الاتحاد: مشاركة الرئيس السيسي في الاتصال الدولي تؤكد ثقل مصر الإقليمي
الأهلي يواجه داكار السنغالي في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة السلة
محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية السلع المعروضة
نائب الشيوخ: تطوير السياحة يحتاج تسويقا عالميا واستثمارا في الهوية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية: جاهزون لتصعيد الحجاج إلى عرفات.. غدًا

حجاج الجمعيات
حجاج الجمعيات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إتمام البعثة كافة الاستعدادات وجاهزيتها لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات غدا الاثنين الموافق 8 ذو الحجة، وذلك استعداداً لأداء الركن الأعظم في الحج والوقوف على صعيد عرفات يوم الثلاثاء الموافق 9 ذو الحجة.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان المختلفة وأعضاء البعثة، وذلك لمراجعة خطة تصعيد حجاج الجمعيات إلى مشعر عرفات، والمقرر تنفيذها بدءًا من ظهر الغد الاثنين، مشددا على أهمية 

تنفيذ خطة التصعيد وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج، وضمان وجود فرق مرافقة لتقديم الدعم اللوجستي والطبي والإرشادي خلال التنقلات بين المشاعر المقدسة.

وأشار عبد الموجود  إلى أن هناك تنسيقا  كاملا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يبذلون قصارى الجهود من أجل تقديم موسم مميز، مؤكدا أن بعثة حج الجمعيات الأهلية تعاقدت على ما يزيد على 280 أتوبيس حديث مكيف، كما أجرت عددا من الزيارات خلال الأيام الماضية للتأكد من جاهزية مخيمات عرفات ومنى لاستقبال الحجاج، من حيث التجهيزات الطبية والخدمية ووسائل التبريد، إلى جانب مراجعة ممرات السير والتأكد من سلاستها وعدم وجود عوائق تعرقل السير، بالإضافة إلى مراجعة كافة مخارج الطواريء.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن هناك متابعة دقيقة من قبل المشرفين للحجاج والعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم، كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، مطالبا الحجاج 

بضرورة الالتزام بكافة التعليمات، ومواعيد التحرك، حفاظًا على سلامتهم وتيسيرًا لسير الخطة دون أي معوقات.

يأتي هذا في الوقت الذي عقد فيه الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب لقاء مع الوعاظ والواعظات المرافقين لبعثة حج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التوعية المستمرة للحجاج بأداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم قبل الشروع في أداء المناسك.

الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي حج الجمعيات الأهلية حجاج الجمعيات رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تهنئ الدكتور محمد الجابري المدرس المساعد بكلية القرآن الكريم بطنطا لاختياره عضوًا بلجنة مراجعة المصحف بالأزهر

جامعة الأزهر تهنئ الدكتور محمد الجابري لاختياره عضوًا بلجنة مراجعة المصحف

الإفتاء تحذر: تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها

الإفتاء تحذر: تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد.. سلطان القرّاء وأحد أعلام التلاوة في العصر الحديث

سلطان القرّاء وأحد أعلام التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ السيد سعيد

بالصور

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

تكثيف الحملات الرقابية على المجازر ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم استعداداً لعيد الأضحى بالشرقية

لحوم
لحوم
لحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد