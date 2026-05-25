مؤسس "أمهات مصر" توجه نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الإعدادية 4 يونيو

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي.
وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، إن الشهادة الإعدادية تعتبر مصيرية في حياة أي طالب وتحدد مساره سواء بالدخول للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية والمدارس التكنولوجية، وبالتالي عليه التركيز في مراجعة المواد قبل انطلاق الامتحانات.
وشدد ت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، علي الطلاب وأولياء أمورهم، بضرورة الاستفادة من إجازة عيد الأضحى المبارك في المذاكرة والمراجعة خاصة أن الامتحانات بعد إجازة العيد، مستطردة: "استمتعوا بالعيد أول يوم، وابدوا المراجعة باقي أيام العيد".
وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم داخل الأسرة، وتوفير كل كا يحتاجونه، حتي يستطيع الطالب مراجعة المواد بتركيز وهدوء.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة
الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية
السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء
الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية
الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة
الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء
الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم + التربية الرياضية ( نظري)
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة
الخميس 4 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط
السبت 6 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء + التربية الدينية
الاحد 7 يونيو 2026 : الهندسة
الاثنين 8 يونيو 2026 : العلوم + التربية الفنية
الثلاثاء 9 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأربعاء 10 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بالسعيدية)
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :
- تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية
- توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
- تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش
- حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
- منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
- حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.