قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتعافون من الإدمان يشاركون في تزيين مراكز العزيمة استعدادًا لعيد الأضحى
وزارة السياحة والآثار: اليوم انطلاق مرحلة التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج
مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير
الحاجة نبيلة تخطف الأنظار بدعائها للرئيس السيسي من الحرم المكي
الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%
أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم
كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب
محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق
محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر
ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح - سيوة
لخلافات أسرية.. شقيق ينهي حياة شقيقه بملوي جنوب المنيا
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح - سيوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسس "أمهات مصر" توجه نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الإعدادية 4 يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

 وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، إن الشهادة الإعدادية تعتبر مصيرية في حياة أي طالب وتحدد مساره سواء بالدخول للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية والمدارس التكنولوجية، وبالتالي عليه التركيز في مراجعة المواد قبل انطلاق الامتحانات.

وشدد ت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، علي الطلاب وأولياء أمورهم، بضرورة الاستفادة من إجازة عيد الأضحى المبارك في المذاكرة والمراجعة خاصة أن الامتحانات بعد إجازة العيد، مستطردة: "استمتعوا بالعيد أول يوم، وابدوا المراجعة باقي أيام العيد".

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم داخل الأسرة، وتوفير كل كا يحتاجونه، حتي يستطيع الطالب مراجعة المواد بتركيز وهدوء.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة

الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء

الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية

الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء

الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم + التربية الرياضية ( نظري)


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة

الخميس 4 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط

السبت 6 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء + التربية الدينية

الاحد 7 يونيو 2026 : الهندسة

الاثنين 8 يونيو 2026 : العلوم + التربية الفنية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بالسعيدية)
 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

  • تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية  
  • توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
  •  العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
  • تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش 
  •  حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
  • منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
  •  حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.
     
اتحاد أمهات مصر مؤسس اتحاد أمهات مصر مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أولياء الأمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

الزمالك

خبير لوائح: كاف لن يمنح الزمالك استثناء للحصول على رخصة المشاركة في دوري الأبطال

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأميركي

تهديد روبيو الصارم لإيران.. والخيارات البديلة تلوح في الأفق

كريم عبد العزيز واحمد عز

كريم عبد العزيز: 7 Dogs من أصعب تجاربي في السينما.. وأحمد عز: عمل مرهق

محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بحي غرب بعد تطويره بالجهود الذاتية بتكلفة 17 مليون جنيه

جهود ذاتية.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بعد تطويره بتكلفة 17 مليون جنيه| صور

بالصور

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد