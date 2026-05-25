مؤسس "أمهات مصر" توجه نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الإعدادية 4 يونيو

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، إن الشهادة الإعدادية تعتبر مصيرية في حياة أي طالب وتحدد مساره سواء بالدخول للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية والمدارس التكنولوجية، وبالتالي عليه التركيز في مراجعة المواد قبل انطلاق الامتحانات.

وشدد ت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، علي الطلاب وأولياء أمورهم، بضرورة الاستفادة من إجازة عيد الأضحى المبارك في المذاكرة والمراجعة خاصة أن الامتحانات بعد إجازة العيد، مستطردة: "استمتعوا بالعيد أول يوم، وابدوا المراجعة باقي أيام العيد".

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم داخل الأسرة، وتوفير كل كا يحتاجونه، حتي يستطيع الطالب مراجعة المواد بتركيز وهدوء.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة القاهرة

الخميس 4 يونيو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 6 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط والاملاء

الأحد 7 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الدينية

الاثنين 8 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : الهندسة

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء

الخميس 11 يونيو 2026 : العلوم + التربية الرياضية ( نظري)



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني محافظة الجيزة

الخميس 4 يونيو 2026 : اللغة العربية والخط

السبت 6 يونيو 2026 : الجبر والاحصاء + التربية الدينية

الاحد 7 يونيو 2026 : الهندسة

الاثنين 8 يونيو 2026 : العلوم + التربية الفنية

الثلاثاء 9 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 10 يونيو 2026 : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية ( خاص بالسعيدية)



امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :