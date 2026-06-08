حارس سموحة السابق: جماهير الزمالك ضخمت واقعة ميهوب

يرى الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة السابق، أن فريقه قدم مستوى مميز خلال الموسم المنقضي مشيرًا إلى أن الوضع سيكون كارثي الموسم المقبل.

وقال الهاني سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "modern mti": "قدمنا دور أول جيد للغاية في الدوري ولكن أخفقنا في الدور الثاني".

وتابع: "قدمنا مباريات جيدة في الدور الثاني أيضا أمام سيراميكا والزمالك ولكن النتائج كانت صعبة".

ودافع عن زميله الحارس أحمد ميهوب بشأن لقطته الشهيرة في مباراة الزمالك: "لم أتحدث مع ميهوب بعد واقعة مباراة الزمالك ولكنني أثق أنه لم يكن يسعى إلى اللقطة أو الترند وضياع الدوري على فريق معين".

وواصل: "جماهير الزمالك ضخمت القصة وأرى أن لقطة خروجه من مرماه طبيعية وحدثت من قبل وأنا كررتها أيضا في مباراة سابقة أمام الزمالك".

واختتم: "لا أستطيع تحديد شكل أو هوية نادي سموحة الموسم المقبل بسبب رحيل بعض اللاعبين، إمكانيات اللاعبين الجُدد والصفقات هي من ستحدد شكل الفريق، ولكنني أتوقع حدوث تغيير في سياسة إنفاق النادي الموسم المقبل وقلة الإنفاق ستكون مرعبة".