تامر عبد الحميد: الخسارة أمام البرازيل طبيعية

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن خسارة المنتخب المصري أمام البرازيل في المباراة الودية الأخيرة تُعد نتيجة طبيعية في ظل الفارق الكبير في الإمكانيات والخبرات بين المنتخبين، مشيرًا إلى أن مواجهة أحد أقوى منتخبات العالم تمثل اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح عبد الحميد أن المنتخب المصري قدم مستويات جيدة خلال فترات عديدة من المباراة، ونجح في الظهور بشكل منظم أمام منافس يمتلك عناصر مميزة على أعلى مستوى. وأضاف أن مثل هذه المباريات تمنح اللاعبين خبرات كبيرة وتساعد الجهاز الفني على الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل خوض الاستحقاقات الرسمية.

ووجّه نجم الزمالك السابق رسالة إلى المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، مطالبًا بعدم القلق بسبب نتيجة اللقاء، مؤكدًا أن الاستفادة الفنية أهم من النتيجة في مثل هذه المواجهات الودية. وقال إن حتى الخسارة بفارق أكبر لم تكن لتغير من أهمية التجربة التي خاضها المنتخب أمام البرازيل.

إشادة بالخطة واختيار التشكيل

وأشاد عبد الحميد بالرؤية الفنية لحسام حسن، معتبرًا أن قراره بعدم الدفع بإمام عاشور ضمن التشكيل الأساسي كان قرارًا صحيحًا وفقًا لمتطلبات المباراة. كما أثنى على جرأة المدير الفني في مواجهة منتخب بحجم البرازيل، مؤكدًا أنه فاجأ الجميع بخطة لعب مختلفة عن التوقعات.

وأثنى عبد الحميد على الأداء المميز الذي قدمه مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه كان من أفضل لاعبي المنتخب خلال المباراة وظهر بمستوى كبير ساهم في تقليل خطورة الهجوم البرازيلي. كما أشار إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا بشكل عام، باستثناء بعض الأخطاء الدفاعية والثغرات التي ظهرت خلال اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن مهند لاشين ارتكب بعض الأخطاء المؤثرة، بينما حمّل محمد هاني مسؤولية الهدف الثاني الذي استقبله المنتخب. وفي المقابل، أبدى تفاؤله بمستقبل المنتخب تحت قيادة حسام حسن، مشيدًا بنجاحه في الرهان على مصطفى زيكو الذي واصل تقديم مستويات مميزة بقميص الفراعنة.