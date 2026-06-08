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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: منتخب مصر لعب بثقة وجرأة أمام البرازيل.. ولم يعجبني تصريح الحضري عن شوبير

عصام الحضري
عصام الحضري
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب مصر ظهر بشخصية قوية وثقة كبيرة خلال مواجهة البرازيل، رغم فارق الإمكانيات والتاريخ بين المنتخبين.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "منتخب مصر يمتلك شخصية في مواجهة المنتخبات الكبرى، حتى وإن كانت شخصية دفاعية تعتمد على التأمين، ولا يوجد أي رهبة من مواجهة الكبار أو من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة".

وأضاف: "منتخب مصر لعب بجرأة وثقة أمام البرازيل، وهو ما ظهر بوضوح خلال المباراة. اللاعبون تناسوا فارق التاريخ وجودة العناصر والخبرات، وقدموا أداءً يعكس شخصية قوية داخل الملعب".

وتابع: "أصبح لدينا جهل في التحليل الرياضي، وهناك آراء تُطرح وفقًا لميول التشجيع والانتماءات، وليس وفقًا للرؤية الفنية الصحيحة".

واستكمل: "منتخب مصر امتلك جرأة كبيرة أمام البرازيل رغم فارق الإمكانيات والتاريخ. أما بيزيرا، الذي يتم الترويج له بشكل مبالغ فيه داخل الدوري المصري، فإن منتخب البرازيل لا ينظر إليه بهذه الصورة، بل إن روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، أكد أنه لم يكن يعرفه قبل انضمامه إلى الزمالك، لأنه يتابع الدوري المصري".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "لم يعجبني تصريح عصام الحضري بشأن مصطفى شوبير، عندما قال إنه كان يجب عليه تشتيت الكرة بدلًا من تمريرها إلى مهند لاشين. إذا قمنا بتشتيت الكرة في كل مرة، فمن سيبدأ بناء الهجمة؟".

منتخب مصر شبانة مواجهة البرازيل الدوري المصري عصام الحضري مصطفى شوبير مهند لاشين

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