خالد جاد الله: الاعتماد على عدد محدود من اللاعبين يضر منتخب مصر في كأس العالم

قال خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، إن الساحة الرياضية تفتقد إلى الخبرة المتخصصة في التحليل الرياضي، معتبرًا أن ذلك أحد أسباب المبالغة في أسعار اللاعبين.

وأضاف جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "نفتقد الخبرة في التحليل الرياضي، وهذا أحد أسباب ارتفاع أسعار اللاعبين. كما يجب أن يكون التحليل بعيدًا عن التعصب والعواطف والمصالح المرتبطة باللاعبين، وعندما يكون التحليل من متخصصين تتحقق الفائدة للاعبين وللمنظومة الرياضية بشكل عام".

وتحدث عن الأخطاء الفنية في بناء الهجمة، قائلًا: "على حارس المرمى عند بداية الهجمة أن يبدأ اللعب من الأطراف وليس من العمق. مصطفى شوبير لعب الكرة إلى مهند لاشين وتم قطعها، وهو ما تسبب في هدف البرازيل. ولو كانت الكرة على الأطراف لكانت هناك فرصة أكبر لتفادي استقبال الهدف. مصطفى شوبير قدم مباراة جيدة جدًا، لكن عليه الحذر من هذه النقطة".

وتابع: "لو كان عبدالله السعيد مكان مهند لاشين لتصرف في الكرة بشكل أفضل، كما أن أحدًا لم يتواصل مع مهند لتنبيهه بوجود ضغط عليه".

وأوضح جاد الله: "لا يصح أن نبدأ الهجمة من الجبهة التي يتواجد عليها ضغط من المنافس، خاصة إذا كان منتخب البرازيل يهاجم من خلالها".

وأشاد المدير الفني للمنتخب الوطني، قائلًا: "الشطارة عند حسام حسن أنه يعرف كيف يستخرج أفضل ما لدى كل لاعب من أجل تحقيق أكبر استفادة لمنتخب مصر".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حسام حسن سافر بـ26 لاعبًا، لكن من الواضح من طريقة تفكيره وتغييراته أنه سيعتمد على 13 لاعبًا فقط، وهذه نقطة لن تكون في صالحنا".