محمد عبدالجليل: منتخب مصر لا يمتلك صفا ثانيا.. وزيكو سيحترف في أوروبا

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يفتقد العمق في بعض المراكز، مشيرًا إلى أن مصطفى زيكو يمتلك إمكانيات تؤهله للاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "منتخب مصر لا يمتلك صفًا ثانيًا بنفس قوة العناصر الأساسية في كأس العالم، لكن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة".

وأضاف: "مصطفى زيكو سيحترف في أوروبا عقب كأس العالم، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله لخوض تجربة احترافية ناجحة".

وتابع: "أوعى تفصل حسام حسن وإبراهيم حسن عن بعض، فالثنائي يكمل أحدهما الآخر، وهما مبدعان في عملهما، وهناك حالة خاصة بينهما تجعل من الصعب أن يعمل أحدهما بعيدًا عن الآخر".

وعن مصطفى زيكو، قال: "اللاعب قادر على شغل مركز المهاجم الصريح إذا احتاج الجهاز الفني لذلك، كما أنه يتميز بالتحرك الجيد داخل الملعب وخلق المساحات لزملائه".

وكشف عبدالجليل عن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة بلجيكا، قائلًا: "أرى أن التشكيل الأنسب يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني، وحمدي فتحي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح. وفي خط الوسط مروان عطية ومهند لاشين، وأمامهما أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور، بينما يقود الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش".