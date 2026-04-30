قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وول ستريت جورنال: إيران لم تخصب اليورانيوم منذ هجمات يونيو الماضي
طهران تهدد بعمل عسكري غير مسبوق رداً على احتجاز أمريكا لسفنها
هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة
مفاجآت كثيرة.. مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل حفلها في الساحل|خاص
5 ملايين دولار.. أمير هشام يكشف عن طلب فيستون مايلي للانتقال للأهلي
طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح
حكم صلاة الغائب على الغريق المفقود بعد فشل البحث عنه.. دار الإفتاء تحسم الجدل
6 مليارات دولار.. الجيش الأمريكي يعلن عن خسائر إيران بسبب الحصار البحري
رويترز: إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد
قبل قمة الأهلي والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
حاملة الطائرات جيرالد فورد تستعد لمغادرة الشرق الأوسط والعودة إلى الولايات المتحدة
قرار قريب يهز الناتو.. ترامب يلوح بتقليص القوات الأمريكية في ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

3 سنوات وتمثيل قضائي.. تفاصيل إدارة صندوق الأبطال الرياضيين في مشروع القانون

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

ينظم مشروع قانون إنشاء "صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين"  آلية إدارة الصندوق، حيث يتولى رئيس المجلس تمثيله قانونيا، مع تحديد مدة العضوية بثلاث سنوات لضمان الاستمرارية والتجديد.

وبحسب المادة (2)، يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشباب والرياضة، وعضوية عدد من القيادات الرياضية وممثلي الجهات المعنية، من بينهم رئيس قطاع الرياضة، ورئيس قطاع الشباب، ورؤساء اتحادات الشركات والمصانع، والرياضة المدرسية، والجامعات، وجهاز الرياضة العسكري، إلى جانب نقيب المهن الرياضية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، وثلاثة خبراء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ويمثل رئيسه الصندوق أمام القضاء، ويتولى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية أمانة الصندوق.

ونصت المادة (1) من مشروع القانون المعد من قبل وزارة الشباب والرياضة على إنشاء صندوق بوزارة الشباب والرياضة يحمل اسم "صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُعد أمواله أموالًا عامة، ويتولى تمويل البرامج والأنشطة والمشروعات الخاصة بالرياضيين، والعمل على رفع مستواهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تأهيلهم علميًا ومهنيًا.

وحدد مشروع القانون في المادة (3) مصادر تمويل متعددة للصندوق، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والتبرعات والهبات والوصايا، إلى جانب نسبة 1% من عقود بث المباريات والمسابقات الرياضية، و1% من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية، و2% من عقود الدعاية والإعلان، و3% من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، و2% من عقود المدربين، و1% من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، و1% من عقود تنظيم المباريات، و1% من رسوم ترخيص شركات الاستثمار الرياضي.

كما تضمنت الموارد 5% من الإعانات أو النسب المقررة قانونًا التي تخصصها الشركات لصالح الأندية التابعة لها، و5% من مبالغ التكريم التي تصرفها وزارة الشباب والرياضة للاعبين، بالإضافة إلى فرض رسوم مباشرة تشمل 5 جنيهات على كل تذكرة مباريات، و5 جنيهات من اشتراكات الهيئات الشبابية، و15 جنيهًا من اشتراكات الأندية الرياضية، و5 جنيهات من رسوم قيد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي، و10 جنيهات من رسوم قيد طلاب الجامعات والمعاهد، و15 جنيهًا من رسوم إصدار كارنيهات اللاعبين بالاتحادات الرياضية.

صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين مدة العضوية وزير الشباب والرياضة نقيب المهن الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

ترشيحاتنا

بن زايد

الإمارات تؤكد دعم استقرار العراق.. اتصال هاتفي بين محمد بن زايد ورئيس الحكومة المكلّف

اسعار النفط

أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعا قويا بنسبة 6%

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقول لقد استسلمنا

بالصور

بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

بعد تحذير شعبة الدواجن من الهياكل.. أضرار خطيرة لتناول جلد الفراخ

احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ

غير صالحة للاستخدام الآدمي.. مخاطر تناول هياكل وأرجل الفراخ

هياكل الفراخ
هياكل الفراخ
هياكل الفراخ

تأثيرات حرب إيران تمتد إلى قطاع صناعة السيارات الياباني

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد