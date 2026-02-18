قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 17 ألف و250 طن قمامة ومخلفات مبان

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المبانى بنطاق المحافظة والتعامل الفورى مع بؤر وتجمعات القمامة للحد من انتشارها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتحسين الرؤية البصرية ، لافتا أن ملف النظافة العامة يأتي على قائمة أولويات العمل التنفيذي ، لما له من دور مباشر في الحفاظ على الصحة العامة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمراكز ومدن المحافظة.

شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وحده التدخل السريع بالمحافظة والجهات المعنية بتكثيف حملات رفع القمامة والردش ومخلفات المباني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، والإرتقاء بالمنظر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن فريق عمل الوحدة قام على مدار شهر يناير الماضى ،برفع كميات من القمامة ومخلفات المباني حيث تم رفع ( ١٧ ألف و٢٥٠ طن قمامة) بواقع ( ٦٩٠ نقلة ) من مراكز (بلبيس ، أبوحماد، مشتول السوق) ومدينة القنايات وحى ثان الزقازيق والنقطة الوسيطة بالغار ، وتم نقلها للمدفن الصحى بالخطارة.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن ومعالجتها بيئياً للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات المكثفة القمامة والردش

