من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
رياضة

هل يعود إلى روما؟ مستقبل محمد صلاح يزداد غموضا

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

فجرت تقارير إعلامية إنجليزية مفاجأة جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، رغم أن عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يمتد حتى صيف 2027، ما يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

الدوري الإيطالي يدخل الصورة

وبحسب موقع Rousing The Kop، فإن التكهنات بشأن انتقال قائد منتخب مصر إلى الدوري السعودي لا تزال قائمة في ظل الاهتمام المستمر من أندية دوري روشن، إلا أن المفاجأة تمثلت في ترجيح كفة الدوري الإيطالي كوجهة محتملة خلال الصيف المقبل.

الصحفي ريتشارد كيز أشار إلى أن انتقال صلاح إلى الشرق الأوسط ليس أمرا حتميا، معتبرًا أن الرهان الذكي قد يقوده إلى الكالتشيو، خاصة بعدما تراجع اللاعب في وقت سابق عن خطوة كانت تبدو قريبة نحو السعودية، في الوقت الذي أبدى فيه ليفربول استعدادًا لبحث تمديد عقده بدلًا من بيعه بمقابل أقل من قيمته السوقية.

راتب ضخم يعقد الحسابات

ويتقاضى محمد صلاح راتبًا يُقدّر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما يمثل عقبة كبرى أمام معظم الأندية الأوروبية، وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، حيث يصعب على أندية القارة تحمل هذه التكلفة دون إعادة هيكلة مالية كبيرة.

ورغم الحديث عن اهتمام أندية إيطالية فإن القيود الاقتصادية تظل عائقًا رئيسيًا، في حين تبدو الأندية السعودية الأكثر قدرة على تلبية مطالبه المالية بعروض مغرية.

كما تراجعت احتمالات انتقاله إلى برشلونة في ظل الأزمة المالية التي يعانيها النادي الكتالوني ما يجعل الخيارات الأوروبية محدودة نسبيًا.

هل يعود إلى روما؟

في سياق متصل، كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن نادي روما يحلم باستعادة خدمات نجمه السابق، الذي تألق بقميص "الذئاب" بين عامي 2015 و2017، في تجربة تركت بصمة واضحة لدى جماهير الفريق.

الصحيفة وصفت الصفقة المحتملة بأنها قصة رومانسية تحمل أبعادًا عاطفية كبيرة، سواء للاعب أو للنادي، إلا أن العقبة الأبرز تبقى الراتب السنوي الضخم الذي يصل إلى نحو 24 مليون يورو، وهو رقم يتجاوز إمكانات روما ومعظم أندية الدوري الإيطالي.

القرار بيد صلاح

في النهاية، يبقى القرار النهائي بيد محمد صلاح، بين الاستمرار في آنفيلد حتى نهاية عقده أو قبول تخفيض راتبه لخوض تجربة أوروبية جديدة أو الاستجابة للإغراءات المالية القادمة من الدوري السعودي.

مستقبل "الملك المصري" يبدو مفتوحا على جميع الاحتمالات في انتظار كلمة الفصل من اللاعب وإدارة ليفربول خلال الأشهر المقبلة.

