مدير آثار أبو سمبل: 2000 زائر شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس

قال الأثرى الدكتور أحمد مسعود، مدير عام آثار أبوسمبل جنوب أسوان بأن هناك نحو 2000 زائر شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى معبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية.

وأشار إلى أنه من بين الزوار نحو 1850 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات الدولية والذين حرصوا على الدخول للمعبد قبل موعد ظاهرة تعامد الشمس بثلاث ساعات تقريبا، واصطفوا فى أطول طابور سياحى لمتابعة ومشاهدة الظاهرة.

تعامد الشمس

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس بدأت فى تمام الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة صباحا واستمرت لنحو عشرين دقيقة فقط، حيث تسللت أشعة الشمس من مشرقها فى مدينة أبوسمبل، لتخترق المعبد الكبير وتلامس وجه تمثال رمسيس الثانى فى منصة قدس الأقداس فى ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر سوى مرتين كل عام، 22 فبراير و22 أكتوبر.