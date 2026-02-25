قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل ينجح مجلس التعاون الخليجي في نزع فتيل الخلاف العراقي الكويتي؟

علما العراق والكويت
علما العراق والكويت
القسم الخارجي

عاد ملف الخلافات العراقية-الكويتية إلى الواجهة مجددًا، وسط تحركات دبلوماسية يقودها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاحتواء التوتر ومنع تحوله إلى أزمة سياسية أوسع.

وتأتي هذه الجهود في ظل متغيرات إقليمية دقيقة، تسعى خلالها دول الخليج إلى تعزيز الاستقرار وتحييد الخلافات الثنائية عن مشهد إقليمي مزدحم بالتحديات.

وساطة خليجية في توقيت حساس

الخلاف بين العراق والكويت ليس جديدًا، إذ تعود جذوره إلى ملفات عالقة تتعلق بالحدود البحرية، وتنظيم الملاحة في خور عبد الله، إضافة إلى قضايا التعويضات والالتزامات القانونية المرتبطة بقرارات دولية سابقة، غير أن تصاعد الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة أعاد التوتر إلى دائرة الضوء.

بين القانون الدولي والحسابات السياسية

وتتمحور أبرز نقاط الخلاف حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية وقرارات التحكيم الدولية، حيث يرى كل طرف أنه يستند إلى أطر قانونية تحمي حقوقه السيادية.

و في المقابل، يخشى مراقبون من أن يتحول الجدل القانوني إلى مادة للاستقطاب الداخلي في كلا البلدين، خاصة في ظل أزمات اقتصادية وضغوط سياسية داخلية.

وتسعى الوساطة الخليجية إلى إعادة ضبط الخطاب السياسي، والدفع نحو معالجة الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة بعيدًا عن التصعيد الإعلامي.

ويعتمد مجلس التعاون في تحركه على مبدأ «تغليب المصالح المشتركة»، خاصة أن أي توتر بين بغداد والكويت قد ينعكس سلبًا على أمن الخليج واستقرار طرق الملاحة والطاقة.

رهانات الاستقرار الإقليمي

ويرى محللون أن نجاح الوساطة الخليجية سيشكل رسالة قوية بشأن قدرة المنظومة الخليجية على إدارة الأزمات داخل محيطها الجغرافي، خصوصًا مع سعي دول المجلس إلى لعب دور أكبر في تسوية النزاعات الإقليمية. كما أن تخفيف حدة التوتر بين العراق والكويت قد يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي أوسع، سواء في مجالات الطاقة أو الربط اللوجستي والتجاري.

وفي المقابل، فإن فشل الوساطة قد يعيد الملف إلى أروقة المنظمات الدولية، وهو سيناريو لا يفضله أي من الطرفين في المرحلة الحالية. لذلك، تبدو فرص التهدئة قائمة، خاصة مع وجود قنوات اتصال مفتوحة ورغبة معلنة في تجنب التصعيد.

ويمثل هذا التحرك اختبارًا حقيقيًا لفعالية مجلس التعاون في إدارة توازنات دقيقة بين دولتين جارتين تربطهما علاقات تاريخية معقدة.

وبين الضغوط الداخلية والحسابات الإقليمية، يبقى نجاح الوساطة مرهونًا بمدى استعداد بغداد والكويت لتقديم تنازلات متبادلة تحفظ ماء الوجه وتراعي المصالح الاستراتيجية المشتركة.

الكويت العراق دول مجلس التعاون الخليج الملاحة البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

بالصور

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار
الإفطار
الإفطار

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال
صيام الاطفال
صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس
لكزس
لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد