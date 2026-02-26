قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
إدراكا لمخاطر الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.. واشنطن وطهران تستأنفان المحادثات في جنيف
وزير السياحة يتفقد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن
صندوق النقد يشيد بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان
صحة النواب عن أزمة تكليف الأطباء: القانون غير ملزم للوزير.. ونحتاج لرفع التنسيق لمواجهة تزايد أعداد الخريجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لحماية خصوصيتك.. ما مدى أمان كلمة المرور التي تستخدمها؟

كلمات المرور
كلمات المرور
لمياء الياسين

تُعدّ كلمات المرور شريان الحياة للبيانات والأمان الإلكتروني، لكنّ بحثنا حول عادات استخدام كلمات المرور في الولايات المتحدة يُشير إلى أنّ أقل من نصف الأمريكيين يشعرون بالثقة في أمان كلمات مرورهم. هل كلمة مرورك آمنة؟ لقد صمّمنا أداة فحص كلمات المرور هذه لمساعدتك في معرفة ذلك بنفسك، فجرّبها الآن!

 كلمة المرور

 كلمة المرور جيدة

-يجب أن يكون طول كلمة المرور 12 حرفًا على الأقل (ويفضل أن يكون 16 حرفًا أو أكثر)؛ وقد وجدت أبحاثنا المتعلقة بكلمات المرور أن 45 بالمائة من الأمريكيين يستخدمون كلمات مرور مكونة من ثمانية أحرف أو أقل، وهي ليست آمنة مثل كلمات المرور الأطول.
-يجب أن تتضمن كلمة المرور مزيجًا من الأحرف (كبيرة وصغيرة) والأرقام والرموز.
-يجب أن يكون لديك كلمة مرور فريدة لكل حساب على الإنترنت.
-يجب ألا تتضمن كلمة المرور أي معلومات شخصية مثل تاريخ ميلادك أو عنوانك، لأن سرقة الهوية واختراقات البيانات قد تُعرّض هذه المعلومات للخطر. -كما يُفضّل عدم تضمين أي معلومات يمكن الوصول إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل أسماء الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
-يجب ألا تحتوي كلمة المرور على أي أحرف أو أرقام متتالية (مثل ABCD، 1234، إلخ).
-لا ينبغي أن تكون كلمة المرور هي كلمة "password" أو نفس الحرف أو الرقم مكررًا.


لماذا يُعدّ أمان كلمات المرور مهماً؟


يعد عدم استخدام كلمات مرور آمنة له عواقبه، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

-بعد الحصول على بيانات اعتماد المستخدم، يقوم العديد من المخترقين بتسجيل الدخول إلى حساباته لسرقة المزيد من معلوماته الشخصية الحساسة، مثل اسمه وعنوانه ومعلومات حسابه المصرفي. 
 -تسببت كلمات المرور المخترقة في 80 بالمائة من جميع اختراقات البيانات في عام 2019 ، ما أدى إلى خسائر مالية لكل من الشركات والمستهلكين.

كلمات المرور الأمان الإلكتروني كلمة المرور أمان كلمات المرور سرقة الهوية كلمة password

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

حالة الطقس

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

المتهمون

القبض على 3 أشخاص ألقوا ألعابا نارية داخل شقة بالدقهلية

المتهمين

القبض على المتهمين بتهديد صاحب محل بالجيزة

ارشيفية

إخماد حريق التهم مخزن بلاستيك في الصف بالجيزة

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

فيديو

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد