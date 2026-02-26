لحماية خصوصيتك.. ما مدى أمان كلمة المرور التي تستخدمها؟

تُعدّ كلمات المرور شريان الحياة للبيانات والأمان الإلكتروني، لكنّ بحثنا حول عادات استخدام كلمات المرور في الولايات المتحدة يُشير إلى أنّ أقل من نصف الأمريكيين يشعرون بالثقة في أمان كلمات مرورهم. هل كلمة مرورك آمنة؟ لقد صمّمنا أداة فحص كلمات المرور هذه لمساعدتك في معرفة ذلك بنفسك، فجرّبها الآن!

كلمة المرور

كلمة المرور جيدة

-يجب أن يكون طول كلمة المرور 12 حرفًا على الأقل (ويفضل أن يكون 16 حرفًا أو أكثر)؛ وقد وجدت أبحاثنا المتعلقة بكلمات المرور أن 45 بالمائة من الأمريكيين يستخدمون كلمات مرور مكونة من ثمانية أحرف أو أقل، وهي ليست آمنة مثل كلمات المرور الأطول.

-يجب أن تتضمن كلمة المرور مزيجًا من الأحرف (كبيرة وصغيرة) والأرقام والرموز.

-يجب أن يكون لديك كلمة مرور فريدة لكل حساب على الإنترنت.

-يجب ألا تتضمن كلمة المرور أي معلومات شخصية مثل تاريخ ميلادك أو عنوانك، لأن سرقة الهوية واختراقات البيانات قد تُعرّض هذه المعلومات للخطر. -كما يُفضّل عدم تضمين أي معلومات يمكن الوصول إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل أسماء الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

-يجب ألا تحتوي كلمة المرور على أي أحرف أو أرقام متتالية (مثل ABCD، 1234، إلخ).

-لا ينبغي أن تكون كلمة المرور هي كلمة "password" أو نفس الحرف أو الرقم مكررًا.



لماذا يُعدّ أمان كلمات المرور مهماً؟



يعد عدم استخدام كلمات مرور آمنة له عواقبه، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

-بعد الحصول على بيانات اعتماد المستخدم، يقوم العديد من المخترقين بتسجيل الدخول إلى حساباته لسرقة المزيد من معلوماته الشخصية الحساسة، مثل اسمه وعنوانه ومعلومات حسابه المصرفي.

-تسببت كلمات المرور المخترقة في 80 بالمائة من جميع اختراقات البيانات في عام 2019 ، ما أدى إلى خسائر مالية لكل من الشركات والمستهلكين.