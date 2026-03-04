محافظ الجيزة يرصد 4 حالات بناء مخالف بأبو النمرس ويوجّه بإزالتها الفورية والتحقيق مع المقصرين

رصد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة عدد ٤ حالات بناء مخالف بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس وذلك من خلال منظومة المتغيرات المكانية أثناء المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي بالمراكز والأحياء.

وعلى الفور وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بسرعة الانتقال إلى مواقع المخالفات البنائية ووقف الأعمال الجارية وإزالة التعديات في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة.



كما وجّه المحافظ بفتح تحقيق عاجل مع أي مسؤول يثبت تقصيره في عدم رصد تلك المخالفات في حينها والتعامل معها مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقاعس أو إهمال في أداء المهام الرقابية.



كما أكد المحافظ استمرار المتابعة الدقيقة على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والأحياء والتنسيق الكامل بين غرف العمليات ومنظومة الرصد الميداني لضمان سرعة التحرك الفوري حيال أي مخالفة، وعدم منح المخالفين فرصة لفرض أمر واقع.