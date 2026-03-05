نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف بالحوامدية وأعمال التطوير بطريق جسر المنوات

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التطوير والرصف بطريق جسر المنوات الرابط بين مدينة الحوامدية داخليا بمركزي أبو النمرس والبدرشين، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة ميدانيا أعمال وضع طبقة السن بطريق أبو صير تمهيدا لبدء أعمال الرصف الرابط بين طريق جسر المنوات بطريق المريوطية بنطاق مدينة الحوامدية ومركز البدرشين.

ووجه النائب برفع الإشغالات والالتزام بخط التنظيم، مشددا على رفع معدلات التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال أثناء التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو أعمال الخطة الاستثمارية.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، عبد الخالق عوض، رئيس مدينة الحوامدية، وزينهم إدريس، رئيس مركز البدرشين، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وأبو النجا عبد الرحمن، ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومسئولي شركة مياه الجيزة وشركتي كهرباء نقل القاهرة وكهرباء جنوب القاهرة للتوزيع والشركة المنفذة للأعمال.