باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف بالحوامدية وأعمال التطوير بطريق جسر المنوات

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التطوير والرصف بطريق جسر المنوات الرابط بين مدينة الحوامدية داخليا بمركزي أبو النمرس والبدرشين، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة ميدانيا أعمال وضع طبقة السن بطريق أبو صير تمهيدا لبدء أعمال الرصف الرابط بين طريق جسر المنوات بطريق المريوطية بنطاق مدينة الحوامدية ومركز البدرشين.

ووجه النائب برفع الإشغالات والالتزام بخط التنظيم، مشددا  على رفع معدلات التنفيذ ومراعاة جودة الأعمال أثناء التنفيذ وفقا  للجدول الزمني المحدد لنهو أعمال الخطة الاستثمارية.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، عبد الخالق عوض، رئيس مدينة الحوامدية، وزينهم إدريس، رئيس مركز البدرشين، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وأبو النجا عبد الرحمن، ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومسئولي شركة مياه الجيزة وشركتي كهرباء نقل القاهرة وكهرباء جنوب القاهرة للتوزيع والشركة المنفذة للأعمال.

رصف الطريق مدينة الحوامدية محافظ الجيزة محافظة الجيزة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

خوان لابورتا

لابورتا وفونت يتنافسان على رئاسة برشلونة.. واستبعاد مارك سيريا من السباق

تريزيجيه

الصراع مشتعل على صدارة قائمة هدافي الدوري المصري

عدي الدباغ

الزمالك ينفرد بالصدارة.. وصراع الهدافين يشتعل قبل الجولة 21 من الدوري

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

