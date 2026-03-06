الدقهلية: لجان لمتابعة مراكز إصدار تراخيص المحال بالمراكز والمدن والأحياء

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات موسعة، شملت جميع المراكز والمدن والأحياء، بهدف تسريع وتيرة إنجاز التراخيص وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين وأصحاب المحال، وعرض تقرير يومي على المحافظ.

وتتفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ترأس الدكتور عماد سليمان النجار، مدير الإدارة العامة للبيئة والمشرف العام على مراكز إصدار تراخيص المحال العامة، لجنة مركزية قامت بجولات تفقدية على مدار الأسبوع، شملت عدداً من المراكز الخدمية، حيث اطمأنت اللجنة على سير العمل، وراجعت معدلات الأداء، واستمعت إلى شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول إجراءات التراخيص، ومدى تطبيق الاشتراطات الجديدة الميسرة.

كما تم تشكيل عدة لجان فرعية في مختلف المراكز والمدن برئاسة نائب رئيس المدينة، ضمت مسئولي تراخيص المحال العامة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، حيث قامت هذه اللجان بجولات ميدانية موسعة على نطاق واسع من المحال التجارية والمنشآت المختلفة، شملت المراجعة الدقيقة لموقفها القانوني، والتأكد من حيازتها للتراخيص اللازمة، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لأصحابها لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون.

أسفرت الجولات عن رصد معدلات إنجاز جيدة في إصدار التراخيص بعد تطبيق التيسيرات الجديدة، كما تم توجيه عدد من الإنذارات للمحال المخالفة، مع منحها مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها، في إطار حرص المحافظة على التوفيق بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين.

وأكد "مرزوق" أن المحافظة مستمرة في تنظيم تلك الحملات بشكل منتظم، لضمان استمرارية الانضباط، ومراجعة أي معوقات قد تطرأ، مؤكداً أن باب التيسير على المواطنين مفتوح لتعديل أوضاعهم، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.