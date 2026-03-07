قيادات الإسماعيلية في عزاء 3 شباب ضحايا حادث تصادم طريق مصر الصحراوي



حرص عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية على حضور مراسم العزاء المقام بقرية أبو عطوة لـ 3 شباب لقول مصرعهم إثر تعرضهم لحادث تصادم مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، مساء الجمعة.





من ابرز الحضور، الدكتور أحمد دندش نائب الإسماعيلية السابق والذي حضر لتقديم واجب العزاء فى فُقداء مركز الإسماعيلية وتحديدا منطقة ابوعطوة والبركة.

وأعرب الدكتور أحمد دندش عن حزنه الشديد ونشر نعيا علي صفحته الرسمية قال فيه :

« نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان»، « خالص العزاء والمواساة لأسرهم الكريمة ولأهالي الإسماعيلية جميعًا».

شيعت قرية ابو عطوة بمحافظة الإسماعيلية جثمان 3 ضحايا من أبناء القرية، لقوا مصرعهم في حادث تصادم عدة سيارات مساء الجمعة بطريق الإسماعيلية مصر الصحراوي، وسط حالة من الحزن.

وشهد طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي مساء الجمعة، حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات في الاتجاه المؤدي إلى مدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بإصابات متفرقة بالجسد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

ورفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.