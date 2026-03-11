محمد موسى يكشف تفاصيل تلقيه مكالمة من حمو بيكا بعد الهجوم عليه.. فيديو

أكد الإعلامي محمد موسى، أنه يهاجم الأغاني التي يقدمها حمو بيكا، لأن الكلمات التي يقدمها ليس لها معنى، موضحًا أنه يهاجم أي شيء مخالف أو يهدم القيم.

وأضاف محمد موسى، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه تلقى مكالمة من حمو بيكا بسبب هجومه عليه، قائلًا: «حمو بيكا كلمني وقال لي: حرام عليك»، فرددت عليه: «لا يوجد بيني وبينك شيء، لكنني لا أريد تقديم إسفاف»، مشيرًا إلى أن حمو بيكا رد قائلًا: «نحن نبحث عن الرزق».

ولفت إلى أن هناك أغنية لحمو بيكا تتحدث في بدايتها عن كيفية بدء مشاجرة، وفي نهايتها تتناول طريقة القتل، مؤكدًا أن هناك ما وصفه بمخطط لتدمير الفن المصري.

وأوضح أن نقابة الموسيقيين تتعامل بكل حسم مع أي أغانٍ خارجة يقدمها مؤدي المهرجانات، موضحًا أن هذا النهج قائم منذ تولي الفنان هاني شاكر مسؤولية النقابة، ومستمر الآن في عهد النقيب مصطفى كامل.

وكشف أن مصطفى كامل جعل النقابة في مكان أفضل، مؤكدًا أنه لا يقبل أي كلمات خارجة، وأن مصطفى كامل قام بتقنين أوضاع مؤدي المهرجانات حتى يكونوا تحت مظلة النقابة، ويتم محاسبة من يخالف قواعدها، ولذلك صدرت عقوبات بحق بعضهم، ومنهم من تم شطبه.

وأشار إلى أنه ضد ظهور مؤدي المهرجانات في الأعمال الفنية، لأن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على الفن المصري.

