رامز ليفل الوحش| حمو بيكا: حسن شاكوش رقم 1 في الغناء الشعبي

حل المطرب حمو بيكا، مساء اليوم، ضيف ثامن حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.

وجه الفنان رامز جلال؛ سؤالا للمطرب حمو بيكا قائلا مين رقم 1 في الغناء الشعبي.. رضا البحراوي.. أم حسن شاكوش؟، ليجيب حمو بيكا قائلا “حسن شاكوش".

علق الفنان رامز جلال، على وجود المطرب حمو بيكا ضيفا ببرنامج “رامز ليفل الوحش”، قائلا “وزن حمو بيكا 220 زي وزن المقطورة”.

قدم الفنان رامز جلال، مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلال برنامج رامز ليفل الوحش، قائلا "معانا المطرب اللي دمر المزيكا اللي مليء بالشحم.





وجه الفنان رامز جلال؛ سؤالا للمطرب حمو بيكا قائلا عندك كام سابقة؟، ليجيب حمو بيكا قائلا “عندي سابقتين”.



دخل المطرب حمو بيكا في حالة دهشة بعد اكتشافه مقلب رامز ليفل الوحش قائلا “هغرق”.



سخر الفنان رامز جلال من المطرب حمو بيكا بعد وجوده ضيفا لبرنامج رامز ليفل الوحش قائلا “لابس لبس محاربي المستقبل”.



وتعرض حلقات البرنامج يوميا وتحديدا وقت الإفطار بتوقيت مصر، حيث يعرض البرنامج حصريًا على قناة MBC مصر.

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم وعلى وجوهم علامات الخوف والاثارة، ومن أبرزهم "النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.