محمد موسى: العالم يتجه لمزيد من الحروب وليس الاستقرار

أكد الإعلامي محمد موسى أن العالم ما زال بعيدًا عن حالة الاستقرار، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإقليمية والدولية تشير إلى احتمال تصاعد الصراعات والحروب في عدد من مناطق العالم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موسى خلال حواره ببرنامج «هلا بودكاست» تقديم الإعلامي أحمد عز، أنه سبق وأن توقع في تصريحات سابقة أن تعود وتيرة الصراعات للتصاعد بعد فترة من الهدوء النسبي، مؤكدًا أن ما يشهده العالم اليوم يؤكد صحة هذه التوقعات.

وأضاف الإعلامي محمد موسى أن هناك اتفاقيات وخططا دولية قد تؤدي إلى زيادة حدة الصراعات في الشرق الأوسط، محذرًا من أن هذه التوترات قد تمتد لتشمل مناطق أخرى في العالم.

وأشار موسى إلى أن الحالة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة وتحليلاً مستمرًا لتطورات الأحداث، مع ضرورة الاستعداد للتعامل مع أي تصعيد محتمل في الصراعات الإقليمية أو الدولية.

واختتم الإعلامي محمد موسى تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة على مستوى الأمن العالمي، داعيًا إلى وعي أكبر من الدول والمجتمعات لمواجهة تداعيات الصراعات المتزايدة.