ميار الببلاوي: قرار الحجاب اختيار شخصي.. وثباتي عليه يأتي من الله

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن وجود ملفات شخصية لم تُكشف بعد، مؤكدة أنها ستظهر للجمهور في الوقت المناسب.



وقالت ميار خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: «هناك ملف شائك جدًا وسيُعرض قريبًا، لكن الوقت لم يحن بعد».



وأضافت: "إذا وصفني أحد بالجدل، فكل شخص حر في رأيه، وأنا لست وصية على أحد، وكل شخص يرى الناس بعين طبعه".



وعن علاقتها بزميلتها نشوى مصطفى، أشارت ميار إلى أن الأخيرة لم تقنعها بقرار ارتداء الحجاب، بل كان اختيارها شخصيًا وثباتها عليه من الله عز وجل.



وأوضحت: «ربما قالت لي كلمة، لكني أنا من اقتنعت بنفسي كنت أحتاج لمن يمد لي كلمة أتمسك بها، لكن الثواب كله من الله، وليس بسبب أي شخص آخر».



وأكدت ميار أن استمرار نشوى في التمثيل بعد ذلك لم يؤثر على موقفها الشخصي.