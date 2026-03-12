حشيش وخمرة.. تعرف على أحراز شقيق فنانة شهيرة بعد ضبطه بالشيخ زايد

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر تفاصيل جديدة حول ضبط شقيق فنانة شابة شهيرة بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته قطعتين بني اللون يشتبه كونهما مخدر الحشيش كما عثر داخل السيارة على زجاجة خمر.

وقررت النيابة ارسال المضبوطات للمعامل الكيماوية لفحصها وتحديد نوعها.

وحجزت النيابة المتهم على ذمة تحريات المباحث فى اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحيازة سلاح أبيض.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض فى نطاق دائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.