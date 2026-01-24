سنغافورة تضخ أكثر من 786 مليون دولار لتمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي

أ ش أ

قررت سنغافورة ضخ أكثر من 786 مليون دولار؛ لتمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي العامة، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويُسرِّع هذا التوجه، محاولة تعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية في مجال يهيمن عليه اللاعبون الأمريكيون والصينيون، وذلك بحسب وكالة "بلومبرج".

وتراهن الحكومة على أن الاستثمار سيساعد في تعزيز مكانتها كمركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي، حسبما قالت وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات “جوزفين تيو” في خطاب ألقته في حدث صناعي في المدينة.

وسيتم استخدام الاستثمار لإنشاء مراكز بحثية وبناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتطوير خط أنابيب المواهب في البلاد.

وتعد سنغافورة جزءًا من مجموعة متزايدة من الدول التي تتسابق للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي لا يترك صناعاتها أو عمالها وراءه.

وترعى كوريا الجنوبية بطولة في محاولة لدعم الذكاء الاصطناعي المحلي، كما تعمل دول أخرى، بما في ذلك اليابان وكندا والهند، على استراتيجيات وقدرات الذكاء الاصطناعي السيادية الخاصة بها.