350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
برلمان

نائبة: قرار حجب "روبلوكس" انتصار للأمن القومي والأخلاقي ويحمي أطفالنا من الابتزاز

النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
حسن رضوان

أشادت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن البدء في التنفيذ الفعلي لحجب لعبة "روبلوكس" (Roblox) في مصر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكدت "عطا الله" في تصريح صحفي لها اليوم، أن هذا القرار لم يكن "رفاهية"، بل ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي، مشددة على أن المنصة تحولت في الآونة الأخيرة من مساحة للعب والابتكار إلى بيئة خصبة لاستقطاب الأطفال وتهديد سلامتهم النفسية والجسدية.

وأكدت  النائبة عبير عطا الله، علي مخاطر اللعبة التي استوجبت هذا الحسم أبرزها الاختراق الأخلاقي والقيمي حيث أن هذه اللعبة تسمح بإنشاء عوالم افتراضية غير مراقبة، تضمنت في حالات كثيرة محتويات لا تتناسب مع قيمنا الشرقية أو أعمار الأطفال، ووصلت أحياناً لعرض مشاهد عنف وإيحاءات غير ملائمة.

وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن غرف الدردشة داخل "روبلوكس" مكنت مجهولين من التواصل المباشر مع الأطفال، مما يعرضهم لمخاطر الابتزاز الإلكتروني والتحرش اللفظي.

وأوضحت أن "روبلوكس" تعتمد على آلية تجعل الطفل يقضي ساعات طويلة أمام الشاشة، مما يسبب عزلة اجتماعية حادة ويؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي والنمو النفسي السليم.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحها بمطالبة وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بإطلاق حملات توعوية موازية لقرار الحجب.

وقالت: "الحجب الفني خطوة دفاعية هامة، لكن الوعي الأسري هو خط الدفاع الأول؛ لذا يجب علينا كأولياء أمور ومؤسسات تعليمية أن نوفر بدائل آمنة لأطفالنا تنمي إبداعهم دون أن تعرضهم للاستغلال في الفضاء الإلكتروني".

