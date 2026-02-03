مخاطر كثيرة.. ماذا يحدث لجسم وعقل طفلك عند ممارسة روبلكس؟

عندما يلعب الطفل لعبة روبلكس، هناك عدة آثار محتملة يجب أن تكون الأم أو الأب على دراية بها، سواء كانت جسدية، نفسية أو اجتماعية:



1. الجانب الجسدي

إرهاق العينين: اللعب الطويل أمام الشاشة يسبب إجهاد العين، واحمرارها أو جفافها.



مشاكل النوم: اللعب لساعات متأخرة يؤثر على دورة النوم، ويقلل من ساعات النوم الكافية.



قلة الحركة: الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر السمنة أو ضعف اللياقة البدنية.



آلام الرقبة والظهر: بسبب وضعية جلوس غير صحيحة أمام الكمبيوتر أو التابلت.

2. الجانب النفسي والسلوكي

الإدمان الرقمي: بعض الأطفال قد يصبحون مهووسين باللعبة، ويصعب عليهم التوقف أو التركيز على الدراسة.

التوتر والغضب: الخسارة في اللعبة أو التعرض للمضايقات من لاعبين آخرين قد يسبب إحباط وغضب.

تعزيز مهارات معينة: مثل التفكير الإستراتيجي، الإبداع، وحل المشكلات، إذا تم اللعب بشكل معتدل.

مشاهد غير مناسبة: بعض الألعاب داخل روبلكس قد تحتوي على محتوى عنف أو كلام غير مناسب للأطفال، مما يؤثر على سلوك الطفل.

3. الجانب الاجتماعي

التواصل مع الآخرين: الطفل قد يتعلم التعاون أو المنافسة مع لاعبين آخرين، لكنه قد يتعرض للتنمر أو المضايقات.

قلة التفاعل الواقعي: اللعب لفترات طويلة قد يقلل من وقت اللعب مع الأسرة أو الأصدقاء في الواقع.

4. نصائح للحد من المخاطر

تحديد وقت يومي محدد للعب (مثلاً ساعة إلى ساعتين يوميًا).

متابعة الألعاب التي يلعبها الطفل والتأكد من محتواها المناسب لعمره.

تشجيع أنشطة بدنية وواقعية لتقليل الجلوس الطويل أمام الشاشات.

التحدث مع الطفل عن السلوك الآمن على الإنترنت وعدم مشاركة معلومات شخصية.