فن من رمال البحر يرحب برمضان.. نحات جنوب سيناء يبدع على شواطئ طور سيناء

في مشهد فني لافت ينبض بالروحانية والبهجة، أبدع إسلام النجار، نحات الرمال بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مجسمًا فنيًا من الرمال يحمل عبارة «أهلًا رمضان»، وذلك على شاطئ القمر، ترحيبًا بقرب حلول شهر رمضان الكريم، وسط حالة من الانبهار والإعجاب بين رواد الشاطئ.

وأوضح إسلام النجار أن النحت على الرمال، رغم ما يتطلبه من جهد كبير ووقت طويل، يظل وسيلة صادقة للتعبير عن الفرح بقرب قدوم الشهر المبارك، ومشاركة الجميع هذه المشاعر الروحانية، مؤكدًا أنه لا يلتفت إلى مصير المجسم بعد اكتماله، حتى وإن انهار سريعًا، ما دام قد أدى رسالته الفنية وأسعد من شاهده.

وأشار إلى أن فرحة الفنان بإتمام عمله الفني لا تضاهيها فرحة أخرى، لا سيما عندما يرتبط العمل بمناسبة دينية عظيمة كشهر رمضان، شهر الإيمان والسكينة، الذي تنتظره قلوب الملايين حول العالم، معتبرًا أن هذا المجسم ترجمة حقيقية لمشاعر الشوق والاحتفاء بقدوم الشهر الكريم.

وأضاف أن فن النحت على الرمال يُعد من الفنون الإبداعية القديمة، ويتمتع بقدرة سحرية على تحويل رمال الشواطئ إلى أعمال فنية مدهشة، تجسد أشكالًا واقعية أو خيالية وأسطورية، فضلًا عن الرموز والأيقونات التراثية، ما يجعله محل جذب لمختلف الفئات العمرية، وخاصة الأطفال الذين يجدون فيه مساحة واسعة للخيال.

وأكد أن هذه المنحوتات تحتاج إلى ساعات طويلة من العمل المتواصل والدقة العالية، لكنها سرعان ما تتلاشى بفعل العوامل الطبيعية، مشددًا على أن زوالها لا ينتقص من قيمتها، طالما نجحت في إيصال الفكرة وإبهار الجمهور، وترك أثرًا جماليًا وإنسانيًا في .