بعد مصرع سيدة وطفليها.. الأدلة الجنائية تفحص حريق منزل أوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع سيدة وطفليها اثر حريق داخل منزل في قرية برطس بمدينة أوسيم.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح الحريق وبيان أسبابه وتحديد مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وشهدت قرية برطس في مدينة أوسيم حادثا مؤلما عقب مصرع سيدة وطفليها في حريق التهم شقتهم، تم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق في مدينة أوسيم بالجيزة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي هرعت إلى موقع الحريق وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها.

وتبين من الفحص والتحري أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة تدعى منى ناصر وطفليها ضياء محمد وشقيقته تمارا، تم تحرير محضر بالواقعة بينما يجري فريق من مباحث الجيزة التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق.