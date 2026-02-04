قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط صاحب مخبز جمع 170 بطاقة تموينية لاستخدامه بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، من ضبط صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم بمدينة المحلة الكبرى، جمع 170 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات، بالمخالفة للقانون الذى يحظر تجميع البطاقات داخل المخابز.

حملات بيطرية 


جاءت الحملة بتعليمات المهندس المهندس ناصر عفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، ونفذتها إدارة تموين بندر المحلة الكبرى، ضمن خطة تفتيش شاملة استهدفت المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية ببندر المحلة، بهدف مراقبة جودة الخدمات المقدمة، والكشف عن أي تجاوزات تمس منظومة الدعم.


وخلال أعمال التفتيش فى بندر المحلة، تم رصد مخبز الذي يمتلكه المتهم، وعُثر بحوزته على 170 بطاقة تموينية قام بتجميعها بغرض استخدامها في عمليات صرف وهمية للخبز والاستيلاء على أموال الدعم المخصص لأصحاب البطاقات، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال صرف كميات كبيرة من الخبز على الورق، دون أن تصل فعليًا إلى المواطنين، مما يعد استيلاءً مباشرًا على أموال الدعم الحكومي.

اخبار محافظة الغربية 


تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالف.

اخبار محافظة الغربية طنطا بطاقة تموينية حملته مكبرة ردع مخالفين أمن الغربية

