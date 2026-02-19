علي قدورة يكشف حقيقة خلافه مع حمو بيكا : سوء فهم وليس عداء

فجر مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة مفاجأة عن الخلاف السابق مع زميله الفنان حمو بيكا، مؤكدًا أن الأزمة لم تكن بالقدر الذي صوّره الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

طبيعة العمل في بداياتهم

وأوضح خلال استضافته في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة قناة الحدث اليوم، أن طبيعة العمل في بداياتهم كانت تعتمد على نظام «الأوردر»، حيث يحصل كل فنان على أجر محدد مقابل مشاركته، دون معرفة دقيقة بعوائد المنصات الرقمية مثل يوتيوب، ما أدى إلى ظهور بعض سوء الفهم والخلافات لاحقًا.

مرحلة التوتر والاندفاع

وأشار إلى أن انفعالاته خلال الفترة الماضية، خاصة عبر البث المباشر على «السوشيال ميديا»، كانت جزءًا من مرحلة التوتر والاندفاع، وأن الأمور هدأت لاحقًا وحصل كل طرف على حقه، مؤكدًا أن جزءًا من الأزمة كان متعلقًا بـ«العِشرة والعِشم» وليس عداء حقيقيًا.

وشدد قدورة على أن العلاقة الإنسانية بينه وبين حمو بيكا لم تنقطع، حيث يتواصلان هاتفيًا ويهنئ كل منهما الآخر بالمناسبات، مؤكدًا تقديره لشخصيته ووصفه بـ«الطيب»، متمنيًا لمولودته الجديدة حياة سعيدة، مشددًا على أن الخلافات المهنية لا تلغي الروابط الإنسانية.